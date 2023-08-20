Batman’da 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi

Son Güncelleme: 20.08.2023 17:30
Batman’da girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk kurtarıldı.
Batman’da girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Demirbilek köyü yakınlarında aileleri ile piknik yapan 2 kardeş serinlemek için sulama kanalına girdi.
Çocukların suda çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar onları sudan çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Çocuklardan 12 yaşındaki Sümeyye Okuyucu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Okuyucu’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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