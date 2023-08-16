Batman'da Av Sezonu Başladı

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avının 26 Ağustos 2023 tarihi itibariyle başladığı belirtildi. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca avlanma günleri çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatiller olarak belirlenmiştir.
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