Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Batman'da Av Sezonu Başladı

Batman'da Av Sezonu Başladı

ABONE OL
Ağustos 16, 2023 18:02
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avının 26 Ağustos 2023 tarihi itibariyle başladığı belirtildi. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca avlanma günleri çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatiller olarak belirlenmiştir.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.