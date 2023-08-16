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Batman’da kaçak sigara satışı yaptığı gerekçesiyle 1 kişi yakalandı

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Ağustos 16, 2023 13:26
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Son Güncelleme: 16.08.2023 16:21

Batman’da kaçak sigara satışı yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Batman’da kaçak sigara satışı yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Meydan Mahallesi Seyran Caddesi’nde kaçak sigara sattığı tespit edilen bir kişi polis ekiplerince yakalandı, çok sayıda kaçak sigaraya el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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