Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Bayburt’ta 350 dekarda etkili olan örtü yangını söndürüldü

Bayburt’ta 350 dekarda etkili olan örtü yangını söndürüldü

ABONE OL
Ağustos 16, 2023 06:49
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 16.08.2023 09:51

Merkeze bağlı Helva köyünün kırsal kesiminde dün çıkan yangın, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yaklaşık 350 dekarda etkili olan yangın, köy sakinlerinin de desteğiyle sabah erken saatlerde söndürüldü.

Bayburt’ta 350 dekarda etkili olan örtü yangını söndürüldü.

Merkeze bağlı Helva köyünün kırsal kesiminde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Yaklaşık 350 dekarda etkili olan yangın, köy sakinlerinin de desteğiyle sabah erken saatlerde söndürüldü.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.