Beijing’in Dijital Ekonomisi 2023’te Büyümeye Devam Ediyor

Çin’in başkenti Beijing’de bulunan Zhongguancun Ulusal Bağımsız İnovasyon Tanıtım Bölgesi’nin sergi merkezinde gösterilen yeni enerjili ve akıllı bağlantılı araçlar, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) — Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, Beijing’in dijital ekonomisinin katma değeri 2023’ün ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artışla 918,05 milyar yuana (yaklaşık 127,5 milyar ABD doları) ulaşarak, şehrin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 44,5’ini oluşturdu.

Beijing Belediyesi Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Bürosu Başkan Yardımcısı Wang Lei, dijital ekonominin Beijing’deki en dinamik yeni büyüme lokomotifi ve yüksek kaliteli kalkınma için yeni bir dinamo haline geldiğini söyledi.

Wang, Beijing’in dijital ekonominin gelişimini hızlandırmak için bir dizi politika ve yönetmelik çıkarıp yayımladığını da sözlerine ekledi.

2022 yılında Çin’in dijital ekonomi ölçeği 50.2 trilyon yuana ulaşırken, dijital ekonominin ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasındaki payı yüzde 41,5’e yükseldi. Böylece, dijital ekonomi istikrarlı büyüme ve dönüşüm için önemli bir dinamo haline geldi.

Şu anda dünyanın dört bir yanındaki ülkeler dijital ekonominin kilit alanlarının gelişimini hızlandırıyor ve dijital teknolojiler ve endüstriler, endüstriyel dijitalleşme ve veri unsurları gibi alanlarda kalkınma fırsatlarını aktif olarak değerlendiriyor.