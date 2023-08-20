Bekleneni veremedi! Morutan, Süper Lig ekibine imzayı atıyor

Son Güncelleme: 20.08.2023 18:43

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Galatasaray’da forma şansı bulamayan Olimpiu Morutan’ı bonservisiyle kadrosuna katmaya yakın. Başkent ekibi, Rumen futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son şampiyon Galatasaray’da bekleneni veremeyen Olimpiu Morutan’ın yeni takımı belli oluyor. Ertan Süzgün’ün haberine göre, Ankaragücü, saı-kırmızılılardan Olimpiu Morutan’ı kadrosuna kattı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Başkent ekibi, 24 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle transfer etti. Ankaragücü, Rumen oyuncuyla kısa süre içinde 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Morutan’ın sözleşmesinde Galatasaray’ın sonraki satışı için %20 payı var. Ayrıca belirli opsiyonlara bağlı olarak Galatasaray için geri alma maddesi bulunuyor. Galatasaray’ın ayrılığı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.



