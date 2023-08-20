Bekleneni veremedi! Morutan, Süper Lig ekibine imzayı atıyor

Son Güncelleme: 20.08.2023 18:43
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Galatasaray’da forma şansı bulamayan Olimpiu Morutan’ı bonservisiyle kadrosuna katmaya yakın. Başkent ekibi, Rumen futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Son şampiyon Galatasaray’da bekleneni veremeyen Olimpiu Morutan’ın yeni takımı belli oluyor. Ertan Süzgün’ün haberine göre, Ankaragücü, saı-kırmızılılardan Olimpiu Morutan’ı kadrosuna kattı.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Başkent ekibi, 24 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle transfer etti. Ankaragücü, Rumen oyuncuyla kısa süre içinde 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
KISA SÜREDE AÇIKLANACAK
Morutan’ın sözleşmesinde Galatasaray’ın sonraki satışı için %20 payı var. Ayrıca belirli opsiyonlara bağlı olarak Galatasaray için geri alma maddesi bulunuyor. Galatasaray’ın ayrılığı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.
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