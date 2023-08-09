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Beşiktaş, Azerbaycan’da Coşkuyla Karşılandı – Son Dakika

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Ağustos 9, 2023 12:15
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Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile yarın yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçı için geldiği Bakü’de coşkuyla karşılandı.

Azerbaycan’a gelen siyah-beyazlı ekibi, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda karşılayanlar izdiham oluşturdu.

Siyah-beyazlı oyunculara sevgi gösterisinde bulunan futbolseverler, futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbirileriyle yarıştı. Siyah-beyazlı kafile, daha sonra kalacağı otele geçti.

Bakü’deki Neftçi Arena’da yarın oynanacak müsabaka, TSİ 20.00’de başlayacak.
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