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Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov’u kadrosuna kattı

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Ağustos 21, 2023 10:44
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Son Güncelleme: 21.08.2023 13:41

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyar Zaynutdinov’u 4 yıllığına kadrosuna kattı. Pendikspor maçında stada gelerek taraftarları selamlayan Kazak futbolcunun lisansı da bugün çıkarıldı. Zaynutdinov, Türkiye Futbol Federasyonunun listesinde yer almaya başladı. Beşiktaş’la sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam edecek.

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyar Zaynutdinov’u 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Dün oynanan Pendikspor maçında stada gelerek taraftarları selamlayan Kazak futbolcunun lisansı da bugün çıkarıldı. İşlemlerin ardından Zaynutdinov, Türkiye Futbol Federasyonunun listesinde yer almaya başladı.

Siyah-beyazlı oyuncunun Beşiktaş’la sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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