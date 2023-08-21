Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov transferini resmen açıkladı

Son Güncelleme: 21.08.2023 17:27

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Zaynutdinov’a başarılar dileyerek sözleşmenin 30 Haziran 2027’ye kadar geçerli olduğunu belirtti.

Beşiktaş, Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov transferini resmen açıkladı.

Siyah-beyazlıların internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, 2023-2024 sezonu yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bakhtiyor Zaynutdinov’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” denildi.

Siyah-beyazlı oyuncunun Beşiktaş’la sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA



