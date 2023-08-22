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Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Ağustos 22, 2023 18:26
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Son Güncelleme: 22.08.2023 21:25

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Takım, yarın özel uçakla Bükreş’e gidecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 24 Ağustos Perşembe günü Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, yarın saat 15.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Bükreş’e gidecek.

Kaynak: AA
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