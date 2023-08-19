Beşiktaş Futbolcusu Ajdin Hasic Sarajevo’ya Kiralandı

Yeni sezon hazırlıklarına devem eden Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcusu Ajdin Hasic’in sezon sonuna kadar Bosna Hersek ekibi Sarajevo’ya kiralık olarak gittiğini açıkladı.
SARAJEVO’YA KİRALANDI
Beşiktaş, 22 yaşındaki genç oyuncusu Ajdin Hasic’in FK Sarajevo’ya kiralandığını açıkladı.
İşte yapılan açıklama:
“Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2023-24 sezonu sonuna kadar FK Sarajevo Kulübü’ne geçici transfer olmuştur.
Ajdin Hasic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcuyu 2020 yılında Dinamo Zagreb’in ikinci takımından kadrosuna katmıştı. Hasic, daha önce de Ümraniyespor ve Göztepe’ye kiralanmıştı. Bosna Hersekli oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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