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Beşiktaş, Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov’u İstanbul’a getiriyor

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Ağustos 17, 2023 16:49
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Son Güncelleme: 17.08.2023 19:43

Beşiktaş Kulübü, 25 yaşındaki Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov’u İstanbul’a getiriyor.

Beşiktaş Kulübü, 25 yaşındaki Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov’u İstanbul’a getiriyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Zaynutdinov’u taşıyan uçak, bu gece İstanbul Havalimanı’na inecek.

Rusya’nın CSKA Moskova takımında forma giyen Kazak futbolcu, geçen sezon 27 resmi maçta bir gol atıp 3 de asist yaptı.

Kaynak: AA
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