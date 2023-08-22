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Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, 16 Eylül’de gerçekleştirilecek

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Ağustos 22, 2023 15:29
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Son Güncelleme: 22.08.2023 18:05

Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, 16 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, 16 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek toplantının saat 10.30’da başlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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