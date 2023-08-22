Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, 16 Eylül’de gerçekleştirilecek

Son Güncelleme: 22.08.2023 18:05
Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, 16 Eylül Cumartesi günü yapılacak.
Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, 16 Eylül Cumartesi günü yapılacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek toplantının saat 10.30’da başlayacağı belirtildi.
Kaynak: AA
DÜNYA1 dakika önce
DÜNYA13 dakika önce
DÜNYA24 dakika önce
DÜNYA34 dakika önce
DÜNYA46 dakika önce
DÜNYA58 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.