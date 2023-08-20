Beşiktaş, lige 6 değişiklikle döndü

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Pendikspor’u konuk eden Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Neftçi ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna göre 6 değişiklik yaptı.

Neftçi maçında dinlendirdiği oyuncularını Pendikspor karşısında sahaya süren Güneş, Necip Uysal’ın yerine sakatlığını atlatan Omar Colley’e formasını geri verdi.

Savunmanın solunda Umut Meraş’ın yerine Arthur Masuaku’yu görevlendiren tecrübeli teknik adam, orta sahayı Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes’ten kurarken Neftçi maçında görev alan Demir Ege Tıknaz ve Jean Onana’yı kulübeye çekti.

Semih Kılıçsoy’un yerine Onur Bulut’a görev veren Güneş, Neftçi mücadelesinde forvet olarak görev alan Muleka’yı sağ açıkta değerlendirerek Rebic’in yerine Vincent Aboubakar’a forma verdi.

Colley kadroya döndü

Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Neftçi maçında görev alamayan Omar Colley, Pendikspor karşılaşmasıyla savunmadaki görevine geri döndü.

Colley, siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı 5 resmi maçın 4’ünde görev almıştı.

Yeni transferler kadroda

Beşiktaş’ın bu sezon transfer ettiği son oyunculardan Milot Rashica ve Alex-Oxlade-Chamberlain, Pendikspor müsabakasına yedek kulübesinde başladı.

İki oyuncu, teknik direktör Güneş’in görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkmış olacak.

Bakhtiyar Zaynutdinov’u tribünlerle buluştu

Beşiktaş’ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyar Zaynutdinov karşılaşmayı tribünden izledi.

Kazak oyuncu, Ahmet Kaya’nın Kod Adı Bahtiyar isimli şarkısıyla taraftarın karşısına çıkarken, tribünleri alkışlayarak taraftarların desteğine karşılık verdi.

Pendikliler takımlarını yalnız bırakmadı

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Pendikspor’u taraftarları yalnız bırakmadı.

Pendikli taraftarlar, deplasmanda tribününde kendilerine ayrılan bölümün yarısını doldurarak Pendikspor’u tezahüratlarıyla destekledi.