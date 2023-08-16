Son Güncelleme: 16.08.2023 19:54

Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica’nın bonservis bedeli olarak Norwich City’ye 5 milyon 250 bin euro ödeyeceğini duyurdu. Siyah-beyazlılar, Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica’nın bonservis bedeli olarak Norwich City’ye ne kadarödeyeceğini duyurdu. Peki, Milot Rashica’nın bonservisi ne kadar, kaç milyon euro?

MİLOT RASHİCA’NIN BONSERVİSİ NE KADAR?

Siyah-beyazlılar, Kosovalı futbolcu için Norwich City’ye 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş, Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.KULÜP AÇIKLAMA YAPTISiyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Şenol Güneş’ten transfer açıklamaları Beşiktaş, Milot Rashica’nın bonservis bedelini açıkladı

