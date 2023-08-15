Beşiktaş, Milot Rashica’yı transfer etti

Son Güncelleme: 15.08.2023 20:46
Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray’da forma giyen Milot Rashica’yı 5 milyon euro karşılığında transfer etti. Oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı ve sağlık kontrolü için İstanbul’a gelecek.
Kadrosunu güçlendirmey edevam eden Beşiktaş geçen yıl Galatasaray’dan da tanıdığımız Milot Rashica için kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başladı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Sercan Dikme’nin haberine göre, geçen sezon Galatasaray’da forma giyen Milot Rashica için Beşiktaş’ın devreye girdiği ve oyuncunun transferini tamamladığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ’IN ÖDEYECEĞİ RAKAM
Siyah beyazlılar, Rashica’yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Beşiktaş’ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
İSTANBUL’A GELİYOR
Milot Rashica, bu gece saat 01.10’da sağlık kontrolü için İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacak.
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