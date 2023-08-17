Beşiktaş, Neftçi Bakü’yü 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi

Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Julian Weinberger, Andreas Witschnigg, Sara Telek (Avusturya)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Umut Meraş (Dk. 46 Masuaku), Onana (Dk. 46 Hadziahmetovic), Demir Ege Tıknaz (Dk. 77 Salih Uçan), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 49 Onur Bulut), Rebic (Dk. 46 Aboubakar), Muleka
Neftçi: Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Saief (Dk. 79 Salahli), Jaber, Makhmudov, Ozobic (Dk. 64 Hajiyev), Shinyashiki (Dk. 79 Zulfugarli), Lebon, Olanare (Dk. 69 Bogomolski)
Goller: Dk. 36 Makhmudov (Neftçi), Dk. 57 Aboubakar, Dk. 71 Muleka (Beşiktaş)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında 3-1 yendiği Azerbaycan ekibi Neftçi’yi rövanşta da 2-1 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi.
Siyah-beyazlı takım, play-off’ta Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
57. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. İkinci yarıda oyuna giren ve sol kanadı hareketlendiren Masuaku’nun pasında topu kontrol eden Aboubakar, ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
62. dakikada siyah-beyazlı ekip, önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Rosier’in sağdan ortasında kaleci Brkic’in uzaklaştırmak istediği top, Aboubakar’a çarparak Onur Bulut’un önünde kaldı. Onur’un ceza sahası içinde yakın mesafeden çıkardığı şutta Neftçi savunması, altıpasın içinde meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.
71. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rosier’in sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Jackson Muleka, yere düşerek kontrolünü kaybettiği topu tekrar kazandı. Muleka, kaleci Brkic’i de oyundan düşürdükten sonra altıpasın solundan dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırdı.
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