Beşiktaş, Neftçi’yi 3-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi’yi konuk eden Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, kadroda önemli değişikliklere imza attı.

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında görev verdiği futbolcuların 6’sını oyuna sürmeyen Güneş; Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Onur Bulut ve Vincent Aboubakar’ın yerine Daniel Amartey, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Jean Onana, Ante Rebic ve Semih Kılıçsoy’u 11’de görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok’a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Necip Uysal, Daniel Amartey ve Umut Meraş’tan kurdu.

Orta sahanın merkezinde Demir Ege Tıknaz, Jean Onana ve Gedson Fernandes’i görevlendiren deneyimli çalıştırıcı, hücum hattında ise Semih Kılıçsoy, Ante Rebic ve Jackson Muleka’ya şans verdi.

4 Beşiktaşlı ilk kez 11’de

Beşiktaş’ta teknik direktör Güneş’in sahaya sürdüğü kadrodan 4 isim, ilk kez 11 kişilik kadroda görev yaptı.

Güneş’in, Neftçi karşısında ilk kez 11’de sahaya sürdüğü isimler Rebic, Demir Ege, Semih ve Onana oldu. Dolmabahçe’de ilk kez taraftarlarının karşısında maça başlayan siyah-beyazlı oyuncular, bu sezon oynanan karşılaşmalarda oyuna sonradan dahil olmuştu.

Rashica ve Chamberlain taraftarla buluştu

Beşiktaş’ın yeni transferleri Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain, karşılaşmayı Beşiktaş Park’ta izledi.

Maç öncesinde saha kenarında bulunan siyah-beyazlı oyunculara taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

İki oyuncu da Beşiktaşlıların tezahüratları sonrasında sahaya girerek taraftarları alkışladı.

Azerbaycan basını müsabakaya ilgi gösterdi

Beşiktaş Park’ta oynanan karşılaşmaya Azerbaycan basını yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmaya akredite olan 28 Azerbaycanlı basın mensubu, mücadeleyi takip etti.