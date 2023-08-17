Beşiktaş, Neftçi’yi mağlup ederek üst tura çıktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi’yle kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, bu mücadeleden de galip ayrılarak üst tura yükseldi.
PERDEYİ MAHKMUDOV AÇTI
36’ıncı dakikada gelişen Neftçi Bakü atağında sağ kanatta topu alan Olanare, ceza sahasına hareketlenen Makhmudov’u gördü. Makhmudov’un vuruşu Mert’ten de sekerek ağlara gitti.
ABOUBAKAR SAHNEDE
57’inci dakikada karşılaşmaya ikinci yarının başında dahil olan yıldız futbolcu, rakip ceza sahasında topu alarak, şık bir vuruş yaptı ve takımına eşitliği sağladı.
MULEKA FİŞİ ÇEKTİ
71’de ataklarını arttıran Beşiktaş’ta Onur’un rakip ceza sahasına gönderdiği top Aboubakar’ı geçti, arkasındaki Muleka da ilk pozisyonda düzgün bir vuruş yapamadı. Ardından yerden kalkan Muleka, kaleciden de sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi.
RAKİP DINAMO KIEV
Dinamo Kiev, Aris’i penaltılar sonucunda eleyerek Avrupa Konferans Ligi’nde Play-off turuna yükseldi ve Beşiktaş’ın rakibi oldu.
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