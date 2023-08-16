Son Güncelleme: 16.08.2023 22:47
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica’nın transferini resmen açıkladı. Bu transfer çalımının ardında Beşiktaş, Rashica videosunda Galataray stadyumunun görüntüsünü, 10. Türkçe Olimpiyatları’nın düzenlendiği zamandan kullandı. Bu duruma sarı kırmızılı taraftar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Milot Rashica’yı resmen renklerine bağladı. Kosovalı futbolcu için Norwich City’ye 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek olan Beşiktaş’ın transfer videosu ortalığı karıştırdı.
Emre İliksiz
Sondakika.com – Spor
Sergio Ramos, kantarın topuzunu kaçırdı! Galatasaray ve Beşiktaş’tan istediği maaş akıllara durgunluk verdi Beşiktaş, Milot Rashica için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi
DÜNYA6 dakika önce
DÜNYA28 dakika önce
DÜNYA39 dakika önce
DÜNYA50 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Gaziantep FK, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı Belçika’ya mağlup oldu
Beşiktaş, Rashica videosunda Galatasaray stadının Türkçe Olimpiyatları’ndan aldı! Sarı kırmızılılar ayağa kalktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.