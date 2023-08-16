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Beşiktaş, Rashica videosunda Galatasaray stadının Türkçe Olimpiyatları’ndan aldı! Sarı kırmızılılar ayağa kalktı

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Ağustos 16, 2023 19:50
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Son Güncelleme: 16.08.2023 22:47

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica’nın transferini resmen açıkladı. Bu transfer çalımının ardında Beşiktaş, Rashica videosunda Galataray stadyumunun görüntüsünü, 10. Türkçe Olimpiyatları’nın düzenlendiği zamandan kullandı. Bu duruma sarı kırmızılı taraftar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Milot Rashica’yı resmen renklerine bağladı. Kosovalı futbolcu için Norwich City’ye 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek olan Beşiktaş’ın transfer videosu ortalığı karıştırdı.

Emre İliksiz

Sondakika.com – Spor

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