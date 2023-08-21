Beşiktaş, Talisca ve Sergio Ramos transfer görüşmelerini sonlandırdı

Süper Lig devi Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos transferleri hakkında bir açıklama yaptı.
GÖRÜŞMELER SONLANDIRILDI
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Talisca ve Sergio Ramos ile görüşüldüğünü ancak maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmelerin sonlandırıldığı ifade edildi.
İŞTE BEŞİKTAŞ’IN AÇIKLAMASI
“Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır;
Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.
Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir.
Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.”
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