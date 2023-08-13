Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazır

Son Güncelleme: 13.08.2023 23:17
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Kulüp, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanlarla hazırlıklarını tamamladı ve tesislerde kampa girdi.
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük’e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı.
Pas çalışmasıyla süren idman, çift kale taktik maçla sona erdi.
Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.
Kaynak: AA
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