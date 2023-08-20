Beşiktaş’ın iptal edilen golünün taraftar çekimi videosu kafa karıştırdı

Son Güncelleme: 21.08.2023 01:23

Sahasında Pendikspor’la berabere kalan Beşiktaş’ta Omar Colley’in iptal edilen gölüne ait bir video sosyal medyayı ikiye böldü. Kullanıcılardan bazıları topun dışardan gelmediğini ifade edereken bazıları ise tam tersi yönünde yorumlar yaptı.

Süper lig devi Beşiktaş’ın Pendikspor’la 1-1 berabere kaldığı maçta Siyah Beyazlıların iptal edilen golünün tribün videosunda çarpıcı bir detay dikkat çekti.

GOL İPTAL EDİLDİ

Siyah-beyazlılar, Pendikspor karşısında Omar Colley ile 77. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ancak bu gol öncesinde top dışarıdan geldiği gerekçesiyle iptal edildi.

GÖRÜNTÜ TARTŞMA KONUSU OLDU

Beşiktaş taraftarları maç sonrası pozisyonu sosyal medyadan paylaştı. Videoda topu oyun alanı dışına çıkmadığını söyleyen Siyah Beyazlı taraftarlar maçı hakemine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

“ASLINDA POZİSYON GOL”

Maçtan sonra pozisyonla ilgili konuşan Omar Colley, “Pozisyonu yeni gördüm, nasıl aut kararı verildi ve gol iptal edildi anlayamıyorum. VAR’ın var olma sebebi işleri kolaylaştırması, aslında bize yardım etmesi lazım. Gol aslında pozisyon. Ne yazık ki maç bitti. Artık önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor” dedi.



