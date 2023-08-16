Beşiktaş’ın ‘Şafak Operasyonu’ heyecan yarattı

Son Güncelleme: 16.08.2023 08:16

Beşiktaş, Galatasaray ile adı geçen Milot Rashica’yı transfer ettikten sonra yeni transferler için ‘Şafak Operasyonu’ başlattığını duyurdu. Taraftarlar, Sergio Ramos veya Talisca’nın transfer edileceğini düşünüyor.

Galatasaray ile de adı anılan Milot Rashica’yı sürpriz şekilde renklerine bağlayan Beşiktaş, transferde durmayacağının sinyalini verdi. Siyah-beyazlılar sabaha karşı yaptığı paylaşımda, “Kod Adı: Şafak Operasyonu” ifadelerini kullandı.

RAMOS YA DA TALISCA MI GELİYOR?

Beşiktaş’ın yaptığı paylaşım taraftarı oldukça heyecanlandırdı. Taraftarlar, Galatasaray’ın peşinde olduğu Sergio Ramos ya da Al Nassr forması giyen Talisca’nın transfer edileceğini düşünüyor.



