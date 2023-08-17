Son Güncelleme: 18.08.2023 02:03
Beşiktaş’ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul’a geldi. Kazak futbolcu, İstanbul Havalimanı’nda siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Serhan Çetinsaya tarafından karşılandı. Türkiye’de yaşayan Kazak vatandaşlar da Zaynutdinov’u havalimanında karşıladı.
Beşiktaş’ın, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul’a geldi.
Transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a gelen Kazak futbolcuyu İstanbul Havalimanı’nda siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Serhan Çetinsaya karşıladı.
Zaynutdinov’u karşılayanlar arasında Türkiye’de yaşayan Kazak vatandaşlar da yer aldı.
Kazak futbolcu, havalimanında taraftarların formalarını imzaladı.
Kaynak: AA
DÜNYA29 dakika önce
DÜNYA2 saat önce
DÜNYA2 saat önce
DÜNYA3 saat önce
DÜNYA3 saat önce
DÜNYA3 saat önce
DÜNYA3 saat önce
Beşiktaş’ın transfer görüşmelerine başladığı Bakhtiyor Zaynutdinov İstanbul’a geldi
Maribor Teknik Direktörü: Penaltı kırılma anıydı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Taraftarlarımızı stadın dışına çıkarmalarını doğru bulmuyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.