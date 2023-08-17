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Beşiktaş’ın transfer görüşmelerine başladığı Bakhtiyor Zaynutdinov İstanbul’a geldi

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Ağustos 17, 2023 23:06
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Son Güncelleme: 18.08.2023 02:03

Beşiktaş’ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul’a geldi. Kazak futbolcu, İstanbul Havalimanı’nda siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Serhan Çetinsaya tarafından karşılandı. Türkiye’de yaşayan Kazak vatandaşlar da Zaynutdinov’u havalimanında karşıladı.

Beşiktaş’ın, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul’a geldi.

Transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a gelen Kazak futbolcuyu İstanbul Havalimanı’nda siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Serhan Çetinsaya karşıladı.

Zaynutdinov’u karşılayanlar arasında Türkiye’de yaşayan Kazak vatandaşlar da yer aldı.

Kazak futbolcu, havalimanında taraftarların formalarını imzaladı.

Kaynak: AA
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