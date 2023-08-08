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Beşiktaşlı Arthur Masuaku’nun cezası indirildi

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Ağustos 8, 2023 19:07
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda KF Tirana ile karşılaşan Beşiktaş’ta kırmızı kart gören Arthur Masuaku’nun cezası 2 maçtan 1 maça indirildi.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Arthur Masuaku’nun cezası 2 maçtan 1 maça indirildiği açıklandı. Buna göre Arthur Masuaku, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecek.

Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “KF Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından kulübümüze 40 bin Euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır” denildi. – İSTANBUL
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