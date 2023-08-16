Beşiktaşlı Daniel Amartey: İyi bir rakibe karşı zor bir maç olacak

Beşiktaşlı futbolcu Daniel Amartey, “İyi bir rakibe karşı zor bir maç olacak. Hocamızı dinleyeceğiz. Disiplinli bir oyun oynayıp galip gelmeye çalışacağız” dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile yarın Vodafone Park’ta karşılaşacak. TSİ 20.00’de başlayacak olan karşılaşmayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. Karşılaşma öncesi kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Daniel Amartey açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ta olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Amartey, “Büyük bir kulüpteyim. İlk maçı oynadık. İyi bir rakibe karşı zor bir maç olacak. Hocamızı dinleyeceğiz. Disiplinli bir oyun oynayıp galip gelmeye çalışacağı” diye konuştu.

“ÇAĞLAR, KULÜPLE İLGİLİ ÇOK GÜZEL ŞEYLER SÖYLEDİ”

Beşiktaş’a gelmeden önce tek başına idmanlar yaptığını ancak günden günde daha iyiye gittiğini söyleyen Amartey, transferinden önce Çağlar Söyüncü ve Rachid Ghezzal ile konuştuğunu belirtti. Amartey, “Çağlar ile gelmeden önce konuştum. Kulüple ilgili çok güzel şeyler söyledi bana. Buraya gelmenin iyi bir karar olacağını söyledi. Kendisi çok iyi bir insan. Rachid ile de tabii ki konuştum. Üzerimden kulüp hakkında olumlu etkiler bıraktı” ifadelerini kullandı.

“HANGİ MEVKİİDE İHTİYAÇ DUYULURSA ORADA OYNARIM”

Çok farklı pozisyonlarda oynadığının hatırlatılması üzerine ise Ganalı oyuncu, “Bek ya da stoper oynamak benim için fark etmez. Her mevkii de oynayabilirim. Hocamızın istediği doğrultuda hangi mevkii de ihtiyaç varsa orada oynarım. Benim tek yapmam gereken hocamın istediklerine hazır olmak” şeklinde konuştu.

“AFRİKALI OYUNCULARIN FAZLA OLMASI, UYUM SÜRECİMİ KOLAYLAŞTIRDI”

Takımda yer alan Afrikalı oyuncuların fazla olmasının kendisi adına avantaj olduğunu aktaran tecrübeli oyuncu, “Bu durum, tabii ki işleri kolaylaştırdı. Takıma geldiğimde adaptasyon sürecimi daha da kısalttığını söyleyebilirim. Başka ülkelerden geliyoruz ama hepimiz Afrikalıyız. Bunu tüm takım için söyleyebilirim. Evimizden uzakta başka bir evde gibi hissediyorum. Bütün arkadaşlarım geldiğimden beri bana çok destek verdiler” diyerek sözlerini noktaladı.