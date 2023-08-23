Beşiktaşlı futbolcu Kerem Kalafat, Çorum FK’ye transfer oldu

Son Güncelleme: 23.08.2023 18:01

Beşiktaşlı futbolcu Kerem Kalafat, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK’ye transfer oldu.

Beşiktaşlı futbolcu Kerem Kalafat, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK’ye transfer oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleştiği belirtilerek, “Kerem Kalafat’a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

Kaynak: AA



