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Beşiktaşlı futbolcu Kerem Kalafat, Çorum FK’ye transfer oldu

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Ağustos 23, 2023 16:10
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Son Güncelleme: 23.08.2023 18:01

Beşiktaşlı futbolcu Kerem Kalafat, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK’ye transfer oldu.

Beşiktaşlı futbolcu Kerem Kalafat, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK’ye transfer oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleştiği belirtilerek, “Kerem Kalafat’a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

Kaynak: AA
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