Beylikova Belediyesi 2023 Yaz Spor Okulu Kapanış Töreni

Beylikova Belediyesi tarafından düzenlenen 2023 Yaz Spor Okulu Kapanış Töreni, Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu, Belediye Başkanı Özkan Alp, daire amirleri, öğrenci ve velilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yaz döneminde yüzme, voleybol, futbol ve pilates gibi spor branşlarına katılarak eğitim alan yaklaşık 250 öğrenci, sertifika almaya hak kazandı. Sertifika töreninde çocuklar için illüzyon gösterisi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Törende konuşma yapan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, “Yaz Spor Okullarımız ile modern tesislerimizde profesyonel antrenörlerimiz eşliğinde 250 çocuğumuzu spor ve hayat yaşamına hazırlayacak eğitimler verdik. İlçemizin genç nesillerine futbol, voleybol ile yüzme branşlarında spor eğitimleri verilmiş ve yarının profesyonel sporcuları için ilk adımlar atılmıştır. Yaz Spor Okulu programlarına katılarak spor ruhunu yaşayan ve yaşatan tüm genç sporcularımız ile eğitmenlerini yürekten kutluyor, 2023-2024 eğitim öğretim yılında başarılar ve mutlu bir gelecek diliyorum” dedi. – ESKİŞEHİR