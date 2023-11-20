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Anasayfa / Ekonomi / Bilecik Valiliği, Karaağaç Köyünde Yol Onarımı ve Asfaltlama Çalışmalarını Tamamlıyor
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Bilecik Valiliği, Karaağaç Köyünde Yol Onarımı ve Asfaltlama Çalışmalarını Tamamlıyor

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Kasım 20, 2023 00:21
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Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekiplerince Merkez Karaağaç Köyünde yapılmakta olan yol onarım, güçlendirme ve asfaltlama çalışmaları devam sona yaklaştı.

Onarım, güçlendirme ve yol genişletme çalışmalarını incelemelerde bulunan Vali Şefik Aygöl, sıcak asfalt serme işlemine katılarak faaliyete destek verdi. Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerinin Merkez Karaağaç Köyünde gerçekleştirdiği çalışmalar sonlandığında köy, 3 kilometre asfalt yoluna kavuşmuş olacağı öğrenildi. – BİLECİK
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