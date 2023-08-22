Binali Yıldırım: Meclis açılır açılmaz çalışma yapılacak ve emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Meclis açıldıktan sonra emekli maaşlarına zam çalışmalarının başlayacağını söyledi. Yıldırım, “Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak” diyen Yıldırım, “Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak” dedi.

ERDOĞAN’IN ZAM SİNYALİNİN ARDINDAN TARİH VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına zam yapılacağının sinyalini vermesinin ardından AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’dan dikkat çeken açıklama geldi. A Haber canlı yayınına katılan Binali Yıldırım, Meclis açıldıktan sonra çalışmaların başlayacağını belirtti.

“MECLİS AÇILIR AÇILMAZ CİDDİ BİR İYİLEŞTİRME YAPILACAK”

AK Partili Yıldırım şunları söyledi: “Emekli maaşlarını 2 bin 500’den 7 bin 500’e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersi kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak.

“KRİZLERİ YÖNETEBİLİRSİNİZ AMA BELİRSİZLİĞİ YÖNETEMEZSİNİZ”

Kovid salgını bütün ayarları bozdu. Enflasyonu bilmeyen ülkeler enflasyon ile yüzleştiler. Bizde de enflasyon hızla artmaya başladı. Çünkü dünyanın ihtiyacı olan miktarda üretim yapılamadı. İhtiyaçlarda bir azalma yok ama üretimde ciddi bir azalma yaşandı. Bir şeyin miktarı az olunca fiyatı arttı. Fiyat artışları enflasyonu enflasyon da fiyat artışlarını körükleyerek geldi. Bunun üzerine terörle mücadele ve Rusya-Ukrayna savaşı sorunları var. Bu 2 ülkeden 45 milyar dolarlık bizim alışverişimiz var. İşte tüm bunlar işleri kötü hale getirdi. Krizleri yönetebilirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. Aslında işin özeti budur. Bunun arkasına 6 Şubat depremini koyunca tablo daha da ağırlaştı. 110 milyar dolar bir maliyet ortaya çıktı. Bu ölçekte bir depremle başka bir ülke yüzleşti altında kalırdı. Biz millet ve devlet olarak burada yine farkımızı ortaya koyduk.

“ENFLASYON HÜKÜMETİMİZİN 1. ÖNCELİĞİDİR”

Türkiye’nin bütçe büyüklüğü yani milli geliri 1 trilyon 58 milyar dolar. 2023 yılı için gerçekleşecek durum bu. Önümüzdeki sene bu 1 trilyon 200 milyar dolar olabilir. Öyle öngörülüyor. Bu ölçülere göre şu anda 12 bin 310 dolar kişi başına düşüyor. 2024’te de 13 bin dolar kişi başı gelir olacak. Türkiye’nin kuruluşu olan 1923 ile 2002 arası büyüme ortalaması 4,7 iken AK Parti döneminde 2002 ila 2020 arasında büyüme ortalaması 5,4 olarak gerçekleşmiştir. Eğer Türkiye yüzyıl boyunca 4.7 yerine 5.4 büyüseydi milli gelirimiz 2 trilyon doların üzerine çıkıyor. Kişi başına düşen gelirde 25-26 bin dolar olacaktı. Güven ve istikrar tılsımlı 2 kelimedir. Büyümenin anahtarı budur, AK Parti’nin yaptığı da budur. Bu AK Parti’nin kerameti değil milletin AK Parti’ye yüklediği bir misyondur. Enflasyon hükümetimizin 1. önceliğidir. 2024’ün 2. yarısından itibaren kalıcı olarak inecek. enflasyonda düşüşü göreceğiz. Ekonomideki zorlukların farkındayız alım gücü düştü. Orta vadede enflasyon kontrol altına alınacak. Emeklilerimize iyileştirme yapılacağını düşünüyorum.

“HEDEFİMİZ ENFLASYONU TEK HANELİ ORANLARA DÜŞÜRMEKTİR”

Ekonomide sıkıntılarımız var. Başkalarında da var diyerek yükü üstümüzden atamayız. Bu zorlukları dünya 2008 ve 2009’da yaşadı bizde teğet geçti. Biz o zaman yaşanan krizi milletimize hissettirmedik. Yüksek enflasyon dengeleri alt üst ediyor. Üreten ürettiğinin üstüne koyup satıyor. Yüksek enflasyonda sabit gelirliler zararlar görüyor. Burada yüksek alanda düşük alanda zarar görüyor. Enflasyon hükümetimizin 1. önceliğidir. Hedefimiz enflasyonun tekrar kontrol edilebilir tek haneli oranlara düşürmektir. Ekonomi yönetimi bunun için çalışıyor ve işinin ehli insanlar. Orta Vadeli Plan var ve şekillendirdiler. Çalışma bitti ve eylülde açıklanacak. Enflasyon ortada vadede kontrol altına alınacak ve tek haneye inecek.”