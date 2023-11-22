Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ) İstifa Etti, Yerine Richard Teng Getirildi

ABD ve kripto para borsası Binance arasındaki dava geçtiğimiz gün sonuçlandı. Buna göre şirketin kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao (CZ), kara para aklama iddialarını kabul ederek görevinden istifa etti. Yeni Binance CEO’su da bu kararın arkasından açıklandı. İşte kripto para borsasından gelen resmi açıklama.

Yeni Binance CEO’su Richard Teng kimdir?

Binance, ABD Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile önemli bir anlaşmaya vardı. Şirket bu ortaklık sonrasında ABD faaliyetlerini yasal zemine oturtmuş oldu. 2018’den bu yana yürütülen operasyonlar için ise 4,3 milyar dolarlık ceza ödeyecek.

Binance’ten yapılan açıklamaya göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Hazine Bakanlığı FinCEN birimi ile resmi mutabakat yapıldı. Buna göre Binance’in ABD’deki kullanıcılara ait fonların yasadışı kullanımı veya piyasa manipülasyonu iddiaları reddedildi.

123123123

Anlaşma sonrası Binance’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Changpeng Zhao (CZ) görevinden ayrılarak danışmanlık pozisyonuna geçti. Yerine ise 30 yıllık finans tecrübesi bulunan Bölgesel Piyasalar Küresel Başkanı Richard Teng getirildi.

Şirket açıklamasında uyum sürecinin başarıyla tamamlandığını ve kullanıcı deneyiminde herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti. Anlaşma sayesinde Binance’in ABD’deki faaliyetlerinin tamamen yasal hale geldiği bildirildi.

Binance tarafından paylaşılan açıklamada, “İşimiz 2022’deki ayı piyasası sırasında bile milyonlarca yeni kullanıcıyı sisteme kazandırmaya devam etti ve 2023’te 150 milyon kayıtlı kullanıcı kilometre taşını aştık” denildi.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.