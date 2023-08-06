Bingöllü sporcu Batuhan Göçüncü, ANALİG Karate Türkiye Birinciliği’nde ikinci oldu

Nevşehir’de düzenlenen 2023 Osman Bayrakdar Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Bingöllü sporcu Batuhan Göçüncü, Türkiye ikincisi oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun tabana yayılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla hayata geçirilen ANALİG projesi çerçevesinde Nevşehir’de 3 -7 Ağustos tarihlerinde Karate Türkiye Birinciliği müsabakaları yapıldı. ANALİG Karate Türkiye Birinciliği Müsabakaları’na 81 ilden yaklaşık 500 sporcu ve antrenörleri katılırken Bingöl’den Deniz Çeçen antrenörlüğünde 36 kilogramda müsabakalarda yer alan Batuhan Göçüncü, finalde rakibine yenilerek Türkiye ikincisi oldu. – BİNGÖL
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