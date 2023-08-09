Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Bingöl’ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yeniyazı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Genç ve Lice belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Köy halkının yardımıyla ekipler, yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Genç Belediyesi İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınılması gerektiği belirtildi.
DÜNYA5 dakika önce
DÜNYA16 dakika önce
DÜNYA27 dakika önce
DÜNYA38 dakika önce
DÜNYA49 dakika önce
DÜNYA60 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.