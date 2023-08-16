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Birleşik Krallık’ta Enflasyon Hız Kesiyor, Ancak Ekonomik Endişeler Devam Ediyor

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Ağustos 16, 2023 11:46
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Birleşik Krallık’ta enflasyonun temmuz ayında hız kesmesine karşın ekonominin resesyona girmesine ilişkin endişelerin devam ettiği bildirildi.

Kamu Politikası Araştırmaları Enstitüsü’nden (IPPR) yapılan açıklamada, ülkede yıllık enflasyonun, temmuzda yüzde 6,8 ile hazirandaki yüzde 7,9 seviyesine göre gerilemesinin olumlu olduğu ancak bunun ülke ekonomisindeki resesyon endişelerini gidermeye yetmediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IPPR’ye bağlı Ekonomik Adalet Merkezi Başkanı Dr. George Dibb, ülkede yüzde 5,25 ile 15 yılın en yüksek seviyesinde olan politika faizinin ekonomide daralmaya neden olacağı öngörüsünde bulundu.

Dibb, “Manşet enflasyonun, özellikle enerji faturalarının düşmesiyle birlikte daha düşük olması iyi bir haber. Ancak ekonomik durgunluğun yakında ana ekonomik endişe olarak fiyat artışlarını geçebileceği konusunda çok gerçek bir risk söz konusu.” ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık’ın enflasyonun kontrol altına alınması konusunda yeterli adım atmadığına işaret eden Dibb, “Diğer ülkeler, enflasyonu Birleşik Krallık’tan daha hızlı kontrol altına aldı, hanehalkının ve işçilerin üzerindeki baskının azaltılması için daha fazla destek oldu.” değerlendirmesinde bulundu.
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