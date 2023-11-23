BIST 100 Endeksi 88,45 Puan Azalarak Kapandı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 88,45 puan azalarak 7.898,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,90 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 7.991,94 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.898,59, en yüksek 8.062,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 azalışla 7.898,59 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,07, hizmetler endeksi yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 1,75 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 99,29 puan ve yüzde 1,17 kayıpla 8.400,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17’si prim yaptı, 79’u geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yapı Kredi, Akbank ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 1994 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1994 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 1 milyon 842 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,14’ten, bileşik getirisi de yüzde 40,59’dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,7584 lira, satışta 28,8737 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,7416 lira, satışta 28,8568 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2540, dolar/yen paritesi de 149,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 azalışla 80,5 dolardan işlem görüyor.