BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 artışla 7.936,10 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,97 puan değer kazandı.

Salı günü 7.907,13 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 57,44 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 7.964,57 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.931,04, en yüksek ise 8.005,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,42 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,41, sanayi endeksi yüzde 1,66 ve hizmetler endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 71’i yükselirken, 27’si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, İş Bankası (C), GÜBRETAŞ, Tüpraş ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.945 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,43, bileşik getirisi yüzde 21,47 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 145,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,6680 liradan, avro 29,0680 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.945 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,3 artışla 85,5 dolardan işlem görüyor.