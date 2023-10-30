BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 6,43 puan artarak 7.712,85’ten kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 18,02 puan ve yüzde 0,23 değer kaybederek 7.688,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.660,85, en yüksek 7.786,37 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 7.712,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,39 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,31, hizmetler endeksi yüzde 0,23 ve sanayi endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,15 puan ve yüzde 0,14 düşüşle 8.011,40 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55’i prim yaptı, 42’si geriledi. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Tüpraş, Mia Teknoloji ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.998 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.998 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 artışla 1 milyon 845 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 31,69’dan, bileşik getirisi de yüzde 34,20’den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,1846 lira, satışta 28,2975 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,1062 lira, satışta 28,2188 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0620, sterlin/dolar paritesi 1,2160, dolar/yen paritesi de 148,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,3 azalışla 86,7 dolardan işlem görüyor.