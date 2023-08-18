Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Tamamlandı

Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Ali Şansalan, Osman Gökhan Bilir, Deniz Cafer Özaral
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fredy, Kaluzinski, Erdoğan Yeşilyurt, Larsson, Bytyqi, Assombalonga
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Michalak, Yunus Mallı, Moreno, Cikalleshi
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
4. dakikada Fredy’nin pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Bytyqi’nin yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarptıktan sonra kalenin yanından kornere gitti.
28. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında, Yunus Mallı’nın uzun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Michalak’ın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
36. dakikada Larsson’un ara pasına hareketlenerek kaleci ile karşı karşıya kalan Assombalonga’nın plase vuruşunda top, kaleci Bernardoni’de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
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