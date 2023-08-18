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Bitexen Giresunspor, Ahlatcı Çorum FK’yı 2-0 yendi

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Ağustos 18, 2023 20:07
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Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Güner Mumcu Taştan, Salih Burak Demirel

Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Serkan Yavuz, Toure, Adem Doğan, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 81 Eren Aydın), Gökhan Karadeniz (Dk. 71 Murat Yıldırım), Geraldo (Dk. 71 Suat Kaya), Ozan Sol (Dk. 71 Ahmet İlhan Özek), Verheydt

Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Faruk Can Genç, Anıl Yiğit Çınar, Şahin Dik, Erol Can Akdağ, Furkan Kütük (Dk. 54 Enishan Ceylan-Dk. 78 Kasım Alperen Köşker), Çekdar Orhan, Savicevic (Dk. 78 Emre Nizam), Ertuğrul Şenlikoğlu, Mert Han Kurt (Dk. 90+2 Mehmet Keskin)

Goller: Dk. 25 Çekdar Orhan, Dk. 82 Mert Han Kurt (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Faruk Can Genç, Dk. 66 Enishan Ceylan (Bitexen Giresunspor), Dk. 31 Ozan Sol, Dk. 90+7 Suat Kaya (Ahlatcı Çorum FK)

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Bitexen Giresunspor, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK’yi 2-0 yendi.
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