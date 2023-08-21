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Bitexen Giresunspor’da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Tarihi Açıklandı

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Ağustos 21, 2023 16:36
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Son Güncelleme: 21.08.2023 19:35

Bitexen Giresunspor yönetim kurulu tarafından alınan kararla olağanüstü seçimli genel kurulun 3 Eylül Pazar günü saat 13.00’de Çotanak Spor Kompleksi Spor Salonu’nda gerçekleştirileceği duyuruldu. Eğer çoğunluk sağlanamazsa, ikinci oturum 10 Eylül Pazar günü aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor’da olağanüstü seçimli genel kurulunun 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirileceği bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığının kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak tarafından duyurulduğu anımsatıldı.

Genel kurulun 3 Eylül Pazar günü saat 13.00’de Çotanak Spor Kompleksi Spor Salonu’nda gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, çoğunluk sağlanamaması durumunda 10 Eylül Pazar günü saat 13.00’de aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın ikinci oturumun gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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