Black Friday’de Kontrolsüz Harcamalara Dikkat!

Bütün yıl indirimli alışveriş için Kasım ayını bekleyen alışveriş çılgınlarına Marka Geliştirme Uzmanı Berat Kızılel’den uyarı geldi. Kızılel, özellikle Black Friday günü olan 24 Kasım’da kontrolsüz harcamanın zirve yaptığını söyleyerek, “Alışveriş çılgınlarının daha da kontrolden çıktığı gün 24 Kasım…O yüzden bu tarihten önce oturup kalem ve kağıdı elinize alın. Aralık ayı için ödemelerinizi planlayın ve neler alacağınıza ondan sonra karar verin. Aksi takdirde 25 Kasım sabahı mutsuz uyanabilirsiniz” dedi.

Kızılel özetle şunları kaydetti:

SIRF İNDİRİM VAR DİYE ALMAYIN

“Özellikle Kasım ayında verilen reklamlarla vatandaş adeta sihir altına alınıyor ve Kasım ayı bilinçlere ‘indirim’ ayı oyarak kazınıyor. Gerçek bir manipülasyon söz konusu. İnsanlar bütün ay indirim var diye mağazalara ve e-ticaret pazar yerlerine akın etti. Ancak bu çılgınlığın zirve yaptığı gün 24 Kasım Cuma günü. İnsanlar artık ihtiyacı olmayan şeyleri de sırf indirim var diye almaya yöneliyorlar. Bunu yapmadan önce ellerine kalem kağıt alıp Aralık ayı giderlerini hesaplamalı. Belki bunu yapmak vatandaşın gerçeklerle yüzleşmesini sağlar. Yoksa 25 Kasım sabahı mutsuz uyanabilirler”

“İHTİYAÇLARINIZA GÖRE ALIŞVERİŞ YAPIN

Harcama yapılırken ihtiyaca göre harcama yapmazsanız bir gün sonra alınması elzem olan şeylere ihtiyaç duyarsınız ve bakmışsınız ki, harcama tutarını çoktan geçmişsiniz. .Maalesef bu böyledir. O yüzden alışveriş yaparken öncelikle ‘Bu ürüne ihtiyacım var mı?’, ‘Şu an bunu almak için doğru zaman mı?’ diye kendimizi sorgulamalıyız. İndirim almak için iyi bir fırsat olabilir ama ihtiyacı sorgulamazsak yanlış karar verip gereksiz harcamalar yapılabilir .O yüzden dikkatli olmalıyız.”