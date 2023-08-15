BNP Paribas Cardif Türkiye, Veri Yönetimi Direktörlüğüne Ömer Çoban’ı atadı

Hayat sigortacılığı ve BES alanlarındaki faaliyetleriyle, koruma sigortaları alanında Türkiye’nin lider sigorta kuruluşları arasında yer alan BNP Paribas Cardif Türkiye’nin Bilgi Teknolojileri, İş Çözümleri ve Transformasyon Bölümü’nde Veri Yönetimi Direktörlüğü görevine Ömer Çoban atandı.

BNP Paribas Cardif açıklamasına göre, değişen dünyanın sigortacısı BNP Paribas Cardif Türkiye, yeni yatırımlarla hız verdiği dijital dönüşümdeki gücünü, üst düzey atamalarla da destekliyor.

Almanya’da dünyaya gelen Ömer Çoban, Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Bölümünde ön lisans, aynı üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde ise lisans eğitimini tamamladı. Kariyer hayatına 1998 yılında Dataserv şirketinde İş Zekası Danışmanı olarak başladı.

Daha sonra Veripark, Yapı Kredi, IBTECH, Credit Europe Bank ve Kuveyt Türk Bank şirketlerinde iş hayatına devam eden Ömer Çoban, Kıdemli Veri Ambarı Tasarımcısı, Kurumsal Veri Mimarı ve BT Veri Mimarisi Birim Yöneticisi kademelerinde görevler aldı. Ömer Çoban, İngilizce, Almanca ve Felemenkçe biliyor.

Değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermek ve hızla değişen koşullara adapte olmak için dijitalleşme yatırımlarına ağırlık veren BNP Paribas Cardif Türkiye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Artık bilginin anlık olarak bir telefon uzağındayız. Zaman ve mekan fark etmeden, istediğimiz bilgiye her kanaldan, hızla ve aynı kalitede ulaşabilmek; işlem yapabilmek istiyoruz. Cardif Türkiye olarak, bu iç görü ile dijital transformasyon çalışmalarımıza hız veriyoruz. Müşteri deneyimi, data yönetimi ve operasyonel mükemmellik konularında projelendirdiğimiz yeni çalışmalarımızın bir kısmını bu yıl hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Veri Ambarı Projemizle şirket performansımız (KPI) ve raporlarımıza mobil cihazlar üzerinden istediğimiz zaman ulaşabilecek, kararlarımızda veriyi daha etkin kullanmaya başlayacağız. Hızlı bir şekilde dijital dönüşümünü tamamlayamayan firmaların geride kalacağını, pazarda doğru müşteriye doğru ürün ve servislerin sunulması için verinin sağladığı katma değeri çok iyi biliyoruz. Sektöre yön veren ve birçok konuda referans noktası olan bir firma olarak, dijitalleşme konusunda yatırımlarımız önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek.”