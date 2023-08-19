Bodrum FK ile Erzurumspor FK 0-0 Berabere Kaldı

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Emre Doğu, Sabri Öğe

BODRUM FK: Sousa – Celustka, Samet, Aldair, Pedro (Dk. 85 Adem), Üzeyir (Dk. 89 Omar İmeri), Ali, Gökdeniz (Dk. 61 Celal), Muhammed Gönülaçar, Cenk (Dk. 89 Eren), Burak (Dk. 61 Haqi Osman)

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ – Mustafa Akbaş, Sefa (Dk. 86 Fırat), Eren (90+2 Hüseyin), Muhammed Emin Yavaş (Dk. 46 Batuhan), Özgür, Muhammed Furkan Özhan (90+3 Yakup), Mustafa Yumlu, Orhan, Celal, Mustafa Gürkan Varlık (Dk. 52 Rosheuvel)

SARI KARTLAR: Pedro (Bodrum FK), Muhammed Emin Yavaş, Sefa, Eren, Göktuğ ( Erzurumspor FK)

Bodrum FK, 1’inci Lig 2’nci hafta mücadelesinde Erzurumspor FK’yı konuk etti. İki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi, maç 0-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlı ekip puanını 4’e, rakibi Erzurumspor ise 2’ye yükseltti.

4’üncü dakikada etkili gelen Bodrum FK’da Burak’ın ceza sahası içerisinde sert vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.

11’inci dakikada Bodrum FK’da ceza sahası dışından Samet’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

20’nci dakikada Erzurumspor FK’da ceza sahası içinde yaşanan karambolde Muhammed Furkan’ın vuruşunda kaleci Sousa topu uzaklaştırdı.

34’üncü dakikada etkili gelen Bodrum FK’da ceza sahası içinde topla buluşan Burak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Burak’ın sert vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

42’nci dakikada Bodrum FK’da ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz rakibi Sefa’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken, Sefa kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Pozisyonu VAR’daa izleyen hakem kırmızı kartı iptal ederek kartın rengini sarıya çevirdi ve Sefa oyunda kaldı.

45+2’nci dakikada penaltı noktasında Gökdeniz’in vuruşunu kaleci çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

84’üncü dakikada korner şansı yakalayan Bodrum FK’da Üzeyir’in ortasında Celal’in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.