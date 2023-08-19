Bodrum FK ve Erzurumspor FK 0-0 berabere kaldı

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Emre Doğu, Sabri Öğe
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Balde, Brazao (Dk. 85 Adem Metin Türk), Üzeyir Ergün (Dk. 90+1 Omar İmeri), Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 61 Celal Dumanlı), Muhammed Gönülaçar, Cenk Şen (Dk. 89 Eren Albayrak), Burak Çoban (Dk. 61 Haqı Osman)
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Sefa Akgün (Dk. 86 Fırat Şaşi), Eren Tozlu (Dk. 90+2 Hüseyin Mevlütoğlu), Muhammed Emin Yavaş (Dk. 46 Hasan Batuhan Artarslan), Özgür Sert, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 90+3 Yakup Kırtay), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Mustafa Gürkan Varlık (Dk. 52 Rosheuvel)
Sarı kartlar: Dk. 27 Muhammed Emin Yavaş, Dk. 36 Eren Tozlu, Dk. 45 Sefa Akgün, Dk. 67 Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK), Dk. 80 Brazao (Bodrumspor)
Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında Bodrum FK, sahasında Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.
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