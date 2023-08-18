Bodrum FK’da Basın İlişkileri Görevi Onur Talay’a Verildi

Bodrum FK Yönetim Kurulu üyesi Onur Talay, basın ilişkiler görevini üstlendi. Sezon boyunca basınla birlikte güzel işler yapacak olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Talay, “Bodrum FK olarak, tüm sezon basınımızla birlikte güzel işler yapmak için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz” dedi.

Bodrum FK’daki değişikliklerin ardından Bodrum FK yönetim kurulu üyesi Onur Talay, Basın İlişkiler sorumlusu oldu. Talay, basın mensuplarıyla Bodrum İlçe stadında bir araya geldi. Toplantıda, gazetecilerin önerilerini ve taleplerini dinleyen Talay, sezon süresi boyunca basın mensuplarının daha rahat ve kolay bir ortamda işlerini yapmaları için gerekli adımların atılacağı belirtti.

Sezon boyunca basın mensuplarıyla koordineli çalışma yürüteceklerini söyleyen Talay, “Bodrum FK geçtiğimiz sezon başarılı ve göğüs kabartan bir sezon geçirdi. Biz inanıyoruz ki, bu sezon daha da başarılı ve hedefine daha yakın bir Bodrum FK olacak. Bu süreç içerisinde basın emekçilerimizle beraber nice güzel anlarda hep birlikte olacağız” dedi.

Onur Talay kimdir?

Onur Talay İstanbul’da doğdu. 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 2003 yılında mezun olmuştur. 2003 yılında lojistik sektörüne girerek dünyanın önde gelen lojistik firmalarında çalıştı. 2014 yılında Türkiye’de intermodal taşımacılık odaklı ilk şirket olan firmayı kurdu ve şirketini İtalya, Almanya, Fransa,Yunanistan, Romanya,BAE, Litvanya ve Bulgaristan’a genişletti. Onur Talay, evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. – MUĞLA