Bodrum’da Makilik Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Son Güncelleme: 13.08.2023 14:04
Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisindeki makilik alanda, elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve arazözler ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisindeki makilik alanda, ilk belirlemeye göre elektrik tellerinin kopması nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Kaynak: AA
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