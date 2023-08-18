Bodrum’dan Kıbrıs’a Yelken Açan Kadın Yelkenciler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kadın yelkenciler, “100. Yıl Cumhuriyet Seyirleri” başlıklı projelerinin 26 gün sürmesi planlanan ikinci etabı için yola çıktı.

Neşe Hasipek’in kaptanlığında kendilerine “Deniz Tutkusu Seyirde” adını veren sekiz kişilik ekip, “Tutku mm” isimli 13 metrelik yelkenli tekneyle Milta Bodrum Marina’dan uğurlandı.

Akdeniz- Kıbrıs seyrine çıkan ekibi uğurlamaya, denizciler ve arkadaşları katıldı.

Kaptan Hasipek, gazetecilere, Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılı kapsamındaki seyirlerinin ikinci etabını gerçekleştireceklerini söyledi.

30 Ağustos’ta Kıbrıs’a ulaşarak Girne’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasını yapmayı planladıklarını belirten Hasipek, “1 Eylül Barış Günü’nü de orada kutlayıp Karpaz’dan dönüşe geçeceğiz. Cumhuriyetin 100’üncü yılında mutlaka bir etkinlik yapmak istedik ve devam ediyoruz. Beş yıldır değişik dönemlerde teknemizde misafir ettiğimiz üniversiteli kız öğrencilerimiz de bu seyre katılacak. Yola çıkacağımız ekipte dört öğrenci bulunuyor.” diye konuştu.

100. Yıl Cumhuriyet Seyirleri’nin ikinci etabı

Sekiz kişilik ekiple başlayan ve 1000 mil civarındaki yolculuğun tamamında kaptan ile Ceyda Güleçyüz teknede bulunacak. Farklı limanlarda inenlerin yerine yeni isimler seyre katılacak. Ekip, 12 Eylül’de tekrar Bodrum’da olmayı planlıyor.

“Deniz Tutkusu Seyirde” ilki 2017’de olmak üzere yurt dışını da kapsayan değişik rotalarda “barış” seyirleri yaptı. Ekip 2019’da, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılında, “Türk Kadınının 100. Yıl Seyri” başlıklı projesi kapsamında Bodrum’dan Samsun’a yola çıkmıştı. Ekip, Hopa’ya kadar uzanan 70 günlük yolculuklarında, yaklaşık 2 bin 400 mil katedip yeniden Bodrum’a dönmüştü.

“Deniz Tutkusu Seyirde” 100. Yıl Cumhuriyet Seyirleri’nin 44 gün süren ilk etabında, 19 Mayıs’ta yine Bodrum’dan yola çıkarak İstanbul’un ardından Karadeniz’in batısına ulaştıktan sona geri dönüşe geçmişti. Ekip 1500 mile yakın yolculuğun sonunda 1 Temmuz’da Bodrum’a gelmişti.