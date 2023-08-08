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Bodrumspor, Haqi Osman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

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Ağustos 8, 2023 22:14
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 21 yaşındaki Haqi Osman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Ganalı futbolcu Haqi Osman ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Haqi Osman’a formamız altında başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.
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