Bodrumspor, Haqi Osman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 21 yaşındaki Haqi Osman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Ganalı futbolcu Haqi Osman ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Haqi Osman’a formamız altında başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.
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