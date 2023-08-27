Bolu Demircisi İsmail Atlı, Palet Sobalarını Avrupa ve Asya’ya Satıyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde demirci ustası İsmail Atlı, ürettiği palet sobaları Avrupa ve Asya’daki ülkelere satıyor.

Demirciler Çarşısı’ndaki dükkanında imal ettiği sobaları, Romanya, Azerbaycan, Lübnan, Yunanistan ve Bulgaristan’a gönderen 59 yaşındaki Atlı’nın son olarak ürettiği 400 soba, Azerbaycan’daki okullarda kullanılacak.

Atlı, gazetecilere, 1920’den beri dede mesleği demirciliği devam ettirdiğini, günün şartlarına uygun olarak da soba imalatı yaptığını anlattı.

Paletle yanan sobaların çıkmasıyla fındık sobalarına ilginin azaldığına değinen Atlı, “Günde ortalama 5-6 soba yapıyoruz. Sobalar el yapımı, işçilik çok fazla. Makine ile olacak hiçbir yanı yok.” dedi.

Atlı, Almanya ile görüşme yaptığını, Yunanistan, Bulgaristan ve Lübnan’a da ürünlerini gönderdiğini belirterek, yoğunluk olduğu zaman yetiştiremediğini kaydetti.

2019’da “Bolu İli Ahi Babası” seçildiğinin anımsatan Atlı, “Kendi imkanlarımız dahilinde deprem bölgesine 2-3 araba soba gönderdim. Allah kimsenin başına vermesin zorda olan, alamayan, yapamayanlar var, biz de imkanlarımız yettiğince yardımcı olamaya gayret ediyoruz.” ifadesini kullandı.